Arrivano a Cala Brandinchi con le moto d’acqua, multati due turisti

Multati due turisti a Cala Brandinchi.

Due turisti americani in vacanza su un lussuoso yacht ancorato nell’area marina protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo sono stati sanzionati dal personale del Blon del Corpo forestale di Siniscola per aver utilizzato moto d’acqua in un’area dove è espressamente vietato dal regolamento del parco. Questo divieto si estende a tutta l’area marina protetta e permette l’uso delle moto d’acqua solo alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso.

I due turisti, ignorando le regole, si sono divertiti a sfrecciare ad alta velocità davanti alla spiaggia di Cala Brandinchi, tra il porto di Punta Aldia e l’isola Rossa, suscitando l’indignazione dei frequentatori che conoscono e rispettano le norme di tutela dell’area marina protetta.

Durante un servizio di vigilanza marittima, una delle motovedette del Corpo forestale di La Caletta, con a bordo due sottufficiali e un assistente, ha bloccato e identificato i trasgressori, emettendo sanzioni di 354 euro ciascuno.

La direttrice del servizio territoriale dell’Ispettorato Forestale di Nuoro, Gonaria Dettori, ha sottolineato che i controlli nell’area marina protetta fanno parte delle attività svolte dal personale della Base Navale di La Caletta e che continueranno per tutta l’estate, intensificandosi durante il periodo di ferragosto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui