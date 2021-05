Aumentano gli arrivi, oltre 3.700 persone controllate nei porti della Gallura

I controlli nei porti della Gallura.

Sono stati più di 3.700 le persone controllate agli arrivi nei porti della Gallura tra le ore 18 del 22 maggio e le ore 18 del 23 maggio. Le verifiche vengono realizzate dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid.

In Sardegna sono stati effettuati 5.251 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 376 nell’aeroporto di Alghero e 367 in quello di Cagliari; 2.774 nel porto di Olbia, 910 in quello di Golfo Aranci, 538 a Porto Torres, 259 a Cagliari e 27 a Santa Teresa di Gallura. E’ stata notificata una contestazione ad un passeggero all’aeroporto di Alghero per essersi rifiutato di presentare l’autodichiarazione.







