L’appuntamento per il 29 maggio a Olbia.

Sabato 29 maggio appuntamento con l’attività “Passeggiata per il Clima” a Olbia. Il ritrovo sarà alle 16 e 45 presso la sede dell’Amp di Tavolara in via Porto Romano, 11 per condividere un breve itinerario che ci porta nei nuovi spazi dell’Eco-foresteria del mare in via dei Lidi.

Durante la passeggiata guidata rifletteremo insieme sul tema dei cambiamenti climatici e sul contributo che ciascuno di noi può dare per contrastarlo. Questa attività è finanziata dalla Ras – Regione Autonoma della Sardegna, Servizio SASI, nell’ambito del progetto Prima non era un’isola.

La passeggiata urbana partirà da via Porto Romano, proseguirà per Corso Umberto, via Principe Umberto, via Escrivà, Via dei Lidi. L’attività è gratuita e aperta anche ai bambini accompagnati dai genitori. Non è necessaria la prenotazione ma, vista la situazione generata dalla pandemia, si chiede cortesemente di segnalare la propria partecipazione, telefonando dalle ore 9 alle 13 al 0789/203013.

