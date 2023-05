Da Olbia parte un nuovo volo diretto per Dubai

Spostati a Olbia i voli di FlyDubai.

FlyDubai, il vettore aereo che prevedeva di operare voli da e per Cagliari per l’estate 2023, ha deciso di spostare i suoi servizi su Olbia, a seguito di un andamento delle prenotazioni al di sotto delle aspettative. Tuttavia, per garantire ai passeggeri la possibilità di sfruttare il vasto network di FlyDubai ed Emirates, è stato avviato un tavolo di confronto tra gli aeroporti di Cagliari e Olbia.

Grazie a questo, sarà possibile mantenere il primo collegamento intercontinentale di linea mai operato in Sardegna, che sarà disponibile dall’aeroporto di Olbia e consentirà ai passeggeri di connettersi con le principali destinazioni del mondo.

Questo è il primo esempio di un’azione integrata tra gli aeroporti sardi, e rappresenta un importante passo avanti verso un futuro di integrazione tra i tre scali, evidenziando un cambiamento di rotta nei rapporti tra gli stessi. In questo modo, i passeggeri che partono o arrivano in Sardegna non verranno privati della possibilità di volare con FlyDubai, nonostante il cambiamento di destinazione dell’aeroporto di arrivo e partenza.

