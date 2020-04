Un concorso di disegni, poesie, foto e video.

Arzachena mette in palio un montepremi di 3 mila euro per bambini e ragazzi con un concorso per un arcobaleno virtuale contro il coronavirus.

Il servizio Pubblica Istruzione del Comune di Arzachena promuove il progetto Arcobaleno virtuale, un laboratorio formativo didattico a distanza destinato a bambini e ragazzi frequentanti le scuole di Arzachena, costretti a casa per via delle misure di contenimento per rischio contagio da Coronavirus.

Fino al 30 aprile 2020 è possibile partecipare inviando disegni, componimenti, poesie, foto o video ispirati al tema. Il concorso si divide in 4 catergorie:

a) Sezione disegno riservata agli alunni della scuola primaria

b) Sezione narrativa/poesia riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado;

c) Sezione foto/video riservata agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;

d) Sezione disegno riservata agli alunni delle scuole dell’infanzia.

Il montepremi di 3 mila euro sarà assegnato da una commissione nominata dall’Amministrazione comunale e sarà così suddiviso:

I primi classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 300 euro ciascuno;

I secondi classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 250 euro ciascuno;

I terzi classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 200 euro ciascuno;

I quarti classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 150 euro ciascuno;

I quinti classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 100 ciascuno;

I partecipanti della sezione disegno delle scuole dell’infanzia otterranno un numero di buoni pasto gratuiti in proporzione alle istanze pervenute da usufruire nell’anno scolastico 2020/2021.

Il regolamento integrale è disponibile sul sito del Comune.

(Visited 173 times, 180 visits today)