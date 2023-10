Approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni di Arzachena.

E’ stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del comune di Arzachena. Alcuni beni, dismessi, verranno valorizzati con finalità sociali. Altri verranno messi all’asta e alienati al miglior offerente.

Tra i beni in vendita alcuni campi da tennis. Il più grande, utilizzabile anche per beach volley, è grande 900 metri e si trova a Cala di Falco. Il secondo, 745 metri, è a La Conia, costruito tra il 2001 e il 2010. I due beni, però, non dovrebbero essere venduti ma valorizzati a fini sociali. In vendita, per 39mila euro, invece, i due campi da tennis e quello da calcetto di Poltu Quatu.

Tra gli edifici, spicca l’ex scuola materna di Porto cervo. Edificio ormai dismesso, grande 408 metri quadrati, valutato 500mila euro. Ma forse, anche in questo caso, non ci sarà una vendita. L’amministrazione potrebbe puntare alla valorizzazione con affidamento tramite bando.

Ci sono, poi, due stazzi in posizione panoramica a Tanca Manna, con vista sull’omonimo litorale. I due edifici, di 72 e 27 metri, sono valutati rispettivamente 172mila euro e 56mila euro, e dovrebbero essere alienati attraverso un’asta pubblica.

Infine, tra i beni immobili un lotto agricolo in località Monte Aguisi, acquistato per ospitare il canile e l’ippodromo, con 25 ettari ancora liberi. Come si legge su La Nuova Sardegna, l’idea del comune sarebbe quella di valorizzarlo a fini sociali, ma alcune porzioni potrebbero essere date in locazione a terzi.