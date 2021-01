Il rinnovo dei vertici di Confapi Gallura.

Il costruttore arzachenese Gino Salaris è stato riconfermato alla guida della Confapi Gallura, l’associazione territoriale della piccola e media industria privata.

Gino Salaris, in continuità al vertice di Confapi Gallura dal 2008, ha ricoperto l’incarico in anni difficili per l’economia del territorio, la cui crisi è culminata con l’attuale emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo e sociale. “In questa fase di estrema difficoltà il ruolo delle associazioni di categoria è diventato cruciale nel sostegno alle attività economiche e nell’interlocuzione con i decisori istituzionali ad ogni livello: locale, regionale e nazionale” sottolinea Salaris che sollecita alla politica un maggiore impegno nell’ascolto delle istanze provenienti dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale.

Il dialogo costante delle associazioni con la politica, secondo Salaris, è presupposto fondamentale per determinare le scelte di programmazione territoriale con efficaci interventi pubblici di sostegno all’economia e nella realizzazione di una rete di infrastrutture e servizi di cui in Gallura si avverte la forte carenza.

“Quando usciremo dalla fase drammatica che stiamo attraversando, come imprenditori dovremo essere pronti a riavviare il percorso verso la ripresa di un territorio che ha grandi potenzialità, ma anche profondi gap di sviluppo da colmare nei collegamenti viari, nei trasporti e nelle infrastrutture fondamentali di cui da troppi anni si attende il completamento” ricorda Salaris, riferendosi in modo particolare alla strada di Monte Pino interrotta dal 2013 ,un ostacolo al collegamento tra le comunità dell’alta Gallura e di quella costiera , cosi come la mancata realizzazione dell’allargamento dell’asse viario della Olbia-Arzachena-Palau e la liquidazione di Air Italy rappresentano ferite aperte nello sviluppo del distretto turistico più importante dell’Isola e che ha contribuito a far conoscere la Sardegna nel mondo.

“La nostra è una battaglia di civiltà, oltreché di rappresentanza di interessi imprenditoriali, affinché investimenti pubblici efficaci e mirati creino finalmente le condizioni per un contesto di servizi efficienti per la collettività e le imprese che operano in Gallura” conclude Salaris.

Durante il mandato che terminerà nel 2023, Gino Salaris sarà affiancato dal Comitato territoriale nelle persone dei seguenti imprenditori, operanti nei rispettivi settori economici:

Domenico Appeddu (ristorazione e florovivaismo)

Antonio Caredda (costruzioni e ristrutturazioni)

Gian Luca Coro (gestioni immobiliari e viticoltura)

Amedeo Fattucci (ricettività turistica e costruzioni)

Gian Filippo Mura (produzione di manufatti in cemento)

Andrea Pin (realizzazione di opere marittime e costruzioni)

Andrea Serra (lavori edili e pavimentazioni)

Antonello Tolu (arredamento e imbottiti)

Liviana Tozzola (impiantistica termo-idraulica)

