Arzachena e Promocamera aiutano le aziende, il primo incontro in Comune

Mercoledì 31 aziende invitate al Comune di Arzachena con Promocamera

Va avanti la collaborazione tra il Comune di Arzachena e Promocamera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari. A ottobre la firma di un protocollo per investire in azioni di sviluppo, formazione e promozione degli imprenditori. Adesso la collaborazione entra nel vivo con la prima iniziativa in programma per il sostegno alle imprese.

Mercoledì 31 gennaio, alle 16:30, nell’aula consiliare in piazza Segni, le aziende sono invitate all’incontro. Saranno illustrate in dettaglio le opportunità offerte dal Sistema Camerale del Nord Sardegna per lo sviluppo delle imprese del territorio di Arzachena e della Gallura sui mercati locali ed esteri. L’iniziativa è promossa dall’assessora al Turismo e al Commercio del Comune di Arzachena, Claudia Giagoni. In collaborazione con il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, e con il vice presidente, Michele Orecchioni. All’incontro interverrà anche il sindaco Roberto Ragnedda.

La discussione si concentrerà su temi di particolare importanza per le aziende: sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali, servizi di assistenza e supporto all’internazionalizzazione e cooperazione europea, supporto allo sviluppo di impresa e transizione digitale, valorizzazione delle eccellenze del comparto produttivo, turistico e culturale.

