Il campione in carica Galli in testa alla Cronoscalata di Tandalò

Prima giornata emozionante alla settima Cronoscalata su Terra di Tandalò che riparte nel segno del campione in carica Gigi Galli. oggi ha aperto le sfide con le prime tre prove speciali della competizione lungo i 5.5 chilometri della salita sterrata più spettacolare d’Italia.

L’evento ha confermato Gigi Galli (KIA Rio RX) davanti a tutti sia nella classifica dei tempi che della spettacolarità. Il valtellinese comanda le operazioni dopo questa prima frazione, nell’attesa delle restanti due prove in programma domani prima del manscione finale per eleggere il Re di Tandalò.

Anche se era prevedibile che Galli sarebbe stato davanti a tutti, alle sue spalle è stato da subito fiammeggiante con Umberto Scandola-Manuele Stella e Pepe Lopez-Michela Imperio, entrambi su Hyundai i20 R5, che si sono confrontati al millesimo di secondo per tutto il giorno sia per il podio di gara che per il successo nella categoria “Rally” per la gioia del numeroso pubblico presente. Attualmente i due sono separati da poco più di due decimi in favore del pilota spagnolo.

Tra i kart-cross, categoria che anima la sfida di Tandalò da sempre, con oltre 45 mezzi al via, comanda lo spagnolo Alfonso Gil Ventin davanti ai due piloti di casa Valentino Ledda e Quirico Fundoni staccati di pochi secondi e pronti a sfidarsi anche domani nella seconda parte di gara.

Nelle altre categorie Luca Sanna (Fiat 127) è in testa tra le “Rally Auto Storiche”; Salvatore Sanna (Fiat Uno) è leader tra le vetture “Slalom”; Lea Horniakova (Alfa Racing AR-002 Junior Buggy) primeggia in solitaria tra le “Velocità su Terra” mentre tra le “Fuoristrada” è in testa Serena Rodella (Audi Mini TDI).

Tra i piloti del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada, di cui Tandalò è ultimo appuntamento, comandano Duilio Lonardi e Stefania Paganelli (Rotax Maverick X3).

