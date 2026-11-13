Dieci anni fa l’addio a Patrizia Bigi, Olbia ricorda la ex assessora

Patrizia Bigi era scomparsa il 15 novembre 2016.

La città di Olbia si stringe ancora una volta nel ricordo di Patrizia Bigi, a dieci anni esatti dalla sua prematura scomparsa. L’ex assessora, figura molto nota e stimata nel centro gallurese, ci ha lasciati il 15 novembre 2016 all’età di soli 53 anni a causa di un improvviso malore.

Un vuoto profondo, quello lasciato da Patrizia Bigi, che a distanza di un decennio non si è mai colmato. La comunità olbiesi continua infatti a ricordarla con affetto per il suo costante impegno civico, politico e imprenditoriale, che ha segnato in modo tangibile la storia recente della città.

La messa.

Per rinnovare il ricordo e stringersi attorno al dolore della famiglia, la cittadinanza e quanti l’hanno conosciuta e stimata si ritroveranno per una messa in suffragio. La funzione religiosa si terrà il 16 novembre alle ore 18:00 nella chiesa della Sacra Famiglia a Olbia

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