Dieci anni fa l’addio a Patrizia Bigi, Olbia ricorda la ex assessora

Patrizia bigi scomparsa

13 Novembre 2026

di Maria Verderame

Patrizia Bigi era scomparsa il 15 novembre 2016.

La città di Olbia si stringe ancora una volta nel ricordo di Patrizia Bigi, a dieci anni esatti dalla sua prematura scomparsa. L’ex assessora, figura molto nota e stimata nel centro gallurese, ci ha lasciati il 15 novembre 2016 all’età di soli 53 anni a causa di un improvviso malore.

Un vuoto profondo, quello lasciato da Patrizia Bigi, che a distanza di un decennio non si è mai colmato. La comunità olbiesi continua infatti a ricordarla con affetto per il suo costante impegno civico, politico e imprenditoriale, che ha segnato in modo tangibile la storia recente della città.

La messa.

Per rinnovare il ricordo e stringersi attorno al dolore della famiglia, la cittadinanza e quanti l’hanno conosciuta e stimata si ritroveranno per una messa in suffragio. La funzione religiosa si terrà il 16 novembre alle ore 18:00 nella chiesa della Sacra Famiglia a Olbia

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