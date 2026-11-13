Scorte per 72 ore e rischio blackout, in Gallura nessun allarme

Allarme blackout in Gallura: la verità sul kit 72 ore.

Negli ultimi giorni anche tra Olbia, Arzachena, Tempio Pausania e i centri costieri ed interni della Gallura si è diffuso un certo tam-tam sui social e nelle chat riguardo alla necessità di preparare scorte di cibo e attrezzature per resistere almeno 72 ore senza elettricità. A scatenare l’apprensione sono stati diversi titoli allarmistici circolati in rete dopo la trasmissione al Parlamento italiano delle nuove linee guida europee per la prevenzione e la protezione civile.

Un timore che ha trovato terreno fertile in un clima generale già segnato dalla diffidenza, complice il susseguirsi di notizie su falsi allarmi bomba, attacchi informatici alle infrastrutture e tensioni internazionali che portano molti cittadini a interpretare ogni raccomandazione istituzionale come il presagio di un imminente blackout o di crisi gravi. In realtà, chiariscono gli esperti, non esiste alcun allarme rosso né alcuna emergenza in corso che giustifichi corse ai supermercati o acquisti compulsivi.

Quella promossa da Bruxelles è piuttosto una strategia di prevenzione ordinaria, ispirata al modello già adottato da tempo nei Paesi del Nord Europa per abituare i cittadini a gestire in autonomia i primi tre giorni di un eventuale disservizio. Un lasso di tempo ritenuto fondamentale per consentire alle macchine dei soccorsi di intervenire in modo ordinato senza essere rallentate dal panico o da richieste non urgenti. Per un territorio come la Gallura, caratterizzato da ampie aree rurali, centri spesso distanti tra loro e una forte esposizione ai fenomeni meteorologici, adottare questa forma di buon senso domestico si rivela particolarmente utile, ben al di là degli scenari catastrofici dipinti sul web.

Prepararsi non significa trasformare la propria abitazione in un bunker né spendere cifre importanti per costosi kit di sopravvivenza preconfezionati. Gran parte di ciò che serve è già presente nelle case galluresi e richiede soltanto un minimo di organizzazione e una logica di rotazione, consumando e sostituendo periodicamente i prodotti prima della scadenza. Una piccola riserva di acqua potabile, calcolata intorno ai due litri al giorno per persona, unita ad alimenti a lunga conservazione che non necessitano di cottura o refrigerazione, come legumi, tonno in scatola, biscotti e frutta secca, garantisce serenità. Anche di fronte a un banalissimo guasto sulla linea elettrica di quartiere o a una forte perturbazione che isoli temporaneamente le strade secondarie.

Allo stesso modo, tenere in un cassetto accessibile una torcia a batterie con pile di scorta, un power bank carico per mantenere operativo il telefono cellulare, una piccola scorta dei farmaci abituali e una modesta somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio permette di affrontare senza disagi l’eventuale blocco temporaneo di pos e sportelli bancomat. In definitiva, il messaggio che arriva dalle istituzioni va letto esattamente come l’obbligo di tenere il triangolo e il giubbotto catarifrangente nel bagagliaio dell’auto: non un presagio di sventura, ma una semplice regola di civiltà e prudenza quotidiana per non farsi trovare impreparati.

Come informarsi sul territorio: piani comunali e numeri utili

Oltre all’organizzazione domestica, la prevenzione passa dalla conoscenza delle procedure locali. Quasi tutti i Comuni della Gallura pubblicano sui rispettivi siti istituzionali il proprio Piano Comunale di Protezione Civile, documento fondamentale da consultare in anticipo per individuare le aree di attesa e di ricovero più vicine alla propria abitazione in caso di emergenze meteo o idrogeologiche. Per le comunicazioni ufficiali in tempo reale, oltre ai canali istituzionali dei municipi e della Protezione Civile della Regione Sardegna, è consigliabile registrarsi ai servizi di allerta telefonica o tramite app attivi in diversi centri galluresi. Infine, è buona norma annotare su un foglio cartaceo i riferimenti essenziali per i disservizi tecnici, così da averli a disposizione anche a telefono scarico o senza connessione dati. Per i guasti alla rete elettrica il numero verde gratuito attivo ventiquattro ore su ventiquattro di E-Distribuzione è l’803.500, per le emergenze idriche di Abbanoa risponde il numero verde 800.022.040. Mentre per qualsiasi situazione di pericolo grave resta sempre operativo il Numero Unico di Emergenza 112.

Insomma, nessun motivo per perdere il sonno o svuotare gli scaffali del supermercato come se si fosse alla vigilia dell’apocalisse, ma come recita la saggezza popolare “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. E in fondo, anche se il blackout non dovesse mai arrivare, male che vada ci si ritroverà in dispensa una comoda scorta di tonno e fagioli già pronta per quelle sere in cui non si ha alcuna voglia di mettersi ai fornelli.

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