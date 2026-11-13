Accoltellò un tunisino in piazza a Olbia, 8 anni e 2 mesi a un olbiese

Una condanna per tentato omicidio a Olbia.

La Corte d’appello di Sassari ha confermato la condanna a otto anni e due mesi di carcere per il tentato omicidio risalente all’ottobre del 2020 a Olbia. A essere condannato Gianfranco Pittorru, olbiese, accusato di aver tentato di uccidere Chaabane Znaidi, che era stato colpito con un coltello durante una lite scoppiata in piazza Matteotti.

L’uomo è stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione. Le ferite riportate dal 40enne furono gravissime: alla vittima era fuoriuscita dall’addome una porzione dell’intestino di circa 40 centimetri, che poi era stata asportata in ospedale a Olbia. Per questo l’uomo fu operato d’urgenza e per fortuna sopravvisse. L’uomo ha dichiarato di aver agito per legittima difesa a seguito di un’aggressione, tirando fuori dalla tasca il coltello.

La decisione ribadisce quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale di Tempio nel 2023. Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna lo scorso 11 novembre, la sentenza non è ancora definitiva: il legale dell’imputato, l’avvocato Giampaolo Murrighile, ha infatti già reso noto che presenterà ricorso in Cassazione.

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