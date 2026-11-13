Le previsioni meteo per il weeekend a Olbia e in Gallura

Meteo weekend a Olbia e in Gallura

Il terzo fine settimana di novembre si avvicina e anche in Gallura sarà il tempo a dettare il ritmo delle giornate. Per chi ha in programma passeggiate, appuntamenti all’aperto o qualche escursione nel territorio, sarà importante seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, soprattutto in vista delle possibili variazioni tra costa ed entroterra.

Sabato 14 novembre sarà caratterizzato da una maggiore copertura nuvolosa. Su Olbia e lungo la fascia costiera gallurese il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di qualche precipitazione, soprattutto nelle ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Nel corso della giornata le temperature potranno raggiungere i 20 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 14 gradi. Una giornata dal clima relativamente mite, ma con condizioni variabili che consigliano di tenere a portata di mano l’ombrello.

Domenica 15 novembre si prospetta invece decisamente meno stabile, con probabili piogge.mLe temperature massime arriveranno intorno ai 20 gradi, mentre al mattino il clima sarà più fresco, con valori vicini agli 8-10 gradi.

Nel complesso, il fine settimana presenterà quindi due giornate differenti: più incerta quella di sabato, decisamente più favorevole quella di domenica. Per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto, la seconda parte del weekend potrebbe offrire le condizioni migliori. Il consiglio è di seguire gli aggiornamenti meteorologici nei prossimi giorni: l’evoluzione delle precipitazioni, in particolare, potrà essere definita meglio con l’avvicinarsi del fine settimana. Per ora, il quadro invita alla prudenza nell’organizzazione degli appuntamenti all’aperto, senza escludere la possibilità di schiarite.

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