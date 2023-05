La Linea Arancio è una novità per i mezzi pubblici di Arzachena

Il Comune di Arzachena rilancia il servizio di trasporto pubblico locale Lu Pustali e lancia la Linea Arancio per sostenere l’offerta turistica. Per iniziativa della delegata a Trasporti e Attività produttive, Stefania Fresu, il primo giugno verrà inaugurata la Linea Arancio, una nuova tratta che si aggiunge alle 3 esistenti per collegare il centro di Arzachena e i borghi ai siti archeologici de La Prisgiona, Coddhu Ecchju e Li Muri fino al 15 settembre con corse ogni giovedì e venerdì.

La delegata Stefania Fresu

“Nel rinnovo del piano della mobilità urbana pensato per Arzachena ho incluso un ampliamento delle tratte coperte da Lu Pustali. Il servizio si rinnova anche nella comunicazione ai cittadini e ai turisti con nuove mappe, una nuova colorazione delle linee. E l’aggiunta di ulteriori cartelli stradali per rendere il servizio più fruibile e comprensibile – spiega la delegata Stefania Fresu -. La nuova Linea Arancio sarà parte del piano della mobilità urbana da giugno a settembre. Per favorire il movimento dei turisti verso l’entroterra e offrirgli nuove occasioni per visitare facilmente i siti archeologici. Come confermato anche dagli amministratori e dagli esperti intervenuti ad Arzachena durante il Summit G20 delle spiagge, il trasporto locale resta uno dei servizi in cima alle richieste dei turisti, soprattutto in una visione più smart e sostenibile della mobilità. I nordeuropei prediligono l’utilizzo di bus e soluzioni di micromobilità elettrica per raggiungere ogni punto della destinazione grazie a una rete di trasporti alternativa all’auto”.

Allo studio anche una Linea Notte che durante i fine settimana di luglio e agosto collegherà le località più in voga per la movida tra la Costa Smeralda, Cannigione e Baja Sardinia, garantendo ai più giovani spostamenti in sicurezza. Riorganizzate anche le altre 3 linee. La Linea Blu da Arzachena a Cannigione parte con gli orari estivi e corse aggiuntive dal 12 giugno. Anche la Linea Smeralda che collega Arzachena a Porto Cervo, Liscia di Vacca e Baja Sardinia passando per Monticanaglia e Abbiadori riparte il 12 giugno. Così anche la Linea Rosa, che collega ugualmente Arzachena a Porto Cervo, ma con un percorso alternativo sulla panoramica lungo il golfo di Arzachena. Passando da Cannigione, Baja Sardinia e Poltu Quatu.

