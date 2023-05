Successo in tv per Poltu Quatu, protagonista di “A casa tutti bene” su Sky

Seconda stagione su Sky con Poltu Quatu in “A casa tutti bene”

Poltu Quatu è di nuovo in onda nella seconda stagione della serie Sky “A Casa Tutti Bene” di Gabriele Muccino. Con le splendide immagini girate nei mesi passati che rendono il resort uno dei temi chiave della storia della famiglia Ristuccia.

Già nella prima serie il tema del resort era nel racconto, con uno dei fratelli, interpretato da Francesco Scianna, che conclude poi l’acquisizione di Poltu Quatu. Con tutti gli sviluppi che si susseguono nelle varie puntate. È così che le splendide immagini girate a Poltu Quatu accompagnano la storia in un crescendo di emozioni e pathos. Degni di una fiction di qualità, un successo televisivo in cui la sceneggiatura dà anche risalto alle splendide località della Penisola.

Poltu Quatu è una realtà unica nel suo genere, un borgo con una scenografia naturale creata dal fiordo affacciato di fronte L’Arcipelago di La Maddalena.

Qui, non c’è bisogno dell’auto, tutti i servizi sono a portata di mano, tra la promenade che costeggia la baia e i vicoli che si snodano all’interno. Per il soggiorno la scelta è tra il Grand Hotel Poltu Quatu e gli appartamenti The Reserve, per vivere la vacanza 5 stelle. la Marina dell’Orso è l’approdo sicuro per le imbarcazioni, meta irrinunciabile per chi arriva dal mare. L’aperitivo o la cena tante le soluzioni, tra le quali spicca il Tanit Fine Restaurant, punta di diamante di Poltu Quatu, per la sua terrazza sul mare e le proposte enogastronomiche. Per lo sport e il benessere Heaven Sporting Club, con la palestra affacciata sulla marina, i campi da tennis e padel. Per il benessere la spa con trattamenti su misura. E poi shopping e intrattenimento durante tutta la stagione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui