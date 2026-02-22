Asl Gallura al collasso tra carenza di medici e liste d’attesa infinite

I problemi all’interno della Asl Gallura.

La situazione sanitaria in Gallura è ormai al limite della sostenibilità, con ospedali e presidi costretti a far fronte a una carenza di personale senza precedenti. A lanciare l’allarme è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Cristina Usai, che definisce “inaccettabile che un cittadino malato non sappia in quale presidio ospedaliero possa rivolgersi, oppure è costretto a sperare che qualcun altro paziente rinunci alle cure liberando un posto nelle infinite liste di attesa, per riuscire ad ottenere una visita o un esame in tempi considerati umanamente accettabili, o ancora i pronto soccorso siano costretti a funzionare “a singhiozzo” per mancanza di medici. Siamo al collasso”.

Secondo Usai, la crisi che attraversa la Asl della Gallura deriva principalmente dall’assenza di personale qualificato e di una guida stabile, elementi che gravano su Olbia, già sotto forte pressione, compromettendo la pronta assistenza alla popolazione. I cittadini devono spesso fare i conti con coperture sanitarie incerte, anche notturne, e con turni scoperti, ricorrendo alla guardia medica nella speranza di trovare un servizio attivo e di evitare il ricorso ai pronto soccorso. Particolarmente vulnerabili sono i pazienti fragili, come chi segue terapie chemioterapiche, costretti a una vera e propria odissea ogni volta che devono affrontare un ciclo di cure, mentre l’arrivo della stagione turistica rischia di aggravare ulteriormente la situazione, con migliaia di visitatori che affolleranno i presidi senza poter contare su servizi adeguati.

“Il commissariamento, fin da subito ha creato un aumento delle problematiche, generando ulteriori dissapori all’interno della struttura e tra il personale. È grave che dopo mesi di allarmi e denunce, non sia arrivata una risposta organica e strutturata dalla Regione. La sanità non può essere gestita con rattoppi e gestioni provvisorie: servono primari e medici in quantità sufficiente, una direzione generale pienamente operativa e una programmazione chiara per garantire il diritto alla salute”, conclude Usai, ribadendo l’urgenza di interventi concreti per evitare un collasso definitivo dei servizi sanitari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui