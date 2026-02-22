Elezioni a Tempio, nuove tensioni all’interno del centrosinistra

Tensioni a sinistra in vista delle elezioni comunali a Tempio.

Il panorama politico di Tempio si muove verso una nuova fase di riorganizzazione per il centrosinistra, sotto la spinta di Sinistra Italiana. Nicola Comerci, già candidato sindaco, ha delineato la necessità di una coalizione ampia e aperta alle realtà civiche, distanziandosi dalle recenti tensioni che hanno portato alle dimissioni della segretaria del Partito Democratico, Marina Tamponi. Quest’ultima aveva individuato proprio nel rifiuto di Comerci la ragione del mancato sostegno al proprio progetto elettorale.

LEGGI ANCHE: In Gallura 13 Comuni si preparano al voto per le Amministrative 2026.

La replica dell’esponente di sinistra non si è fatta attendere, qualificando come miope la strategia del Partito Democratico e attribuendo il naufragio della lista a una gestione politica incapace di unire le diverse anime della coalizione. Comerci ha sottolineato il rischio che una proposta isolata e priva di alleanze strutturate possa favorire un predominio assoluto delle destre, definendo infondato il tentativo di scaricare le responsabilità su fattori esterni.

Nonostante le aspre critiche alle incoerenze del circolo cittadino, la nuova proposta mira a superare l’attuale crisi attraverso un campo largo che includa i partiti rimasti finora ai margini. L’obiettivo dichiarato è il recupero di una maturità politica capace di offrire un’alternativa solida, rinnovando l’appello all’unità anche verso la componente democratica in vista delle prossime consultazioni comunali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui