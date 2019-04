Il caso a Olbia.

Più che il servizio di soccorso della Assl di Olbia, adesso la questione riguarda i lavoratori. Infatti, il settore delle ambulanze e dei trasporti, aveva assunto a tempo determinato alcuni lavoratori. Questi, secondo la legge Madia, dopo 36 mesi di lavoro anche non continuativo, nell’arco temporale di 8 anni, dovevano essere stabilizzati.

Ma così non è stato. I lavoratori hanno fatto ricorso alla decisione del licenziamento andando in Tribunale a Tempio, dove ci è stata la prima udienza.

L’ATS-Assl si sta occupando del caso e pare sostenga che la loro richiesta non è corretta e che non abbiano diritto, con la Legge Madia, alla stabilizzazione dopo i 36 mesi di lavoro a tempo determinato. Le udienze andranno avanti e si dovrà ancora aspettare per vedere come andrà a finire.

