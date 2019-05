L’assemblea dei lavoratori di Air Italy a Olbia.

L’appuntamento è per giovedì prossimo alle 10, nelle sale dell’aeroporto. I lavoratori di Air Italy si ritroveranno, ancora una volta, in assemblea per discutere degli ultimi sviluppi del braccio di ferro per la continuità territoriale da Olbia.

Dopo l’ultimo botta e risposta con Regione ed Alitalia, la situazione sta diventando davvero critica per la base di Olbia. A rischio c’è il futuro di 600 lavoratori, ma anche una bella fetta dell’economia del territorio.

“Vista la criticità del momento e l’incertezza sul futuro della compagnia in Sardegna, riteniamo sia necessario decidere tutti insieme ciò che è meglio fare per scongiurare l’abbandono di Airtaly da Olbia”, dicono i sindacati.

Intanto, questo pomeriggio si svolgerà in Regione l’incontro con Alitalia. Si tratta dell’ennesimo tentativo di mediazione per gestire le rotte da Olbia. Ma Air Italy ha già fatto sapere che non parteciperà al tavolo.

