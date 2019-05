Il destino dei lavoratori di Air Italy.

La decisione di Air Italy ha gettato il panico tra i sindacati e i lavoratori di Olbia. Il rifiuto dell’invito al tavolo della Regione Sardegna, fissato per mercoledì 22 a Cagliari e convocato dal governatore per discutere di continuità territoriale aerea da e per l’Isola, suona come un addio ai cieli di Olbia.

Olbia resta ad Alitalia, ma c’è chi trema all’idea che la compagnia qatariota potrebbe abbandonare la base sarda. Cosa potrebbe accadere se si concretizzasse l’idea?

Sarebbero 550 i lavoratori di Olbia che rischiano di perdere il posto di lavoro. La situazione è preoccupante, fanno sapere i sindacati che domani pomeriggio hanno indetto un’assemblea con i lavoratori.”Non ci sono ancora certezze sul destino dei lavoratori – ha detto la segretaria di Cgil Gallura Luisa di Lorenzo -. Se Air Italy però dovesse lasciare Olbia, alcuni lavoratori saranno trasferiti ma sappiamo che si tradurranno in licenziamenti perché tra loro c’è chi ha motivazioni famigliari o problemi di salute”.

