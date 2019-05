La compagnia aerea declina il tavolo con la Regione.

Non ci sarà all’ennesimo tavolo convocato dalla Regione Sardegna per cercare di mettere una pezza al pasticcio della continuità territoriale. Air Italy declina l’invito arrivato dal governatore Christian Solinas e fa sapere che non è più possibile “un accordo sulle rotte Olbia-Fiumicino e Olbia-Milano”.

L’amministratore delegato della compagnia aerea Rossen Dimitrov lo ha scritto ieri, nero su bianco, in una lettera indirizzata a Villa Devoto. Non usa mai la parola addio, ma il succo del messaggio è quello.

Dopo il mancato accordo con Alitalia per gestire le rotte su Roma e Milano Linate, anche senza compensazione economica, l’ex Meridiana sarebbe pronta a lasciare la sua storica sede per concentrarsi, come iniziato a fare da un anno a questa parte, sull’aeroporto di Malpensa.

Nessuna mediazione sembra più percorribile, si capisce dalla compagnia. Il veritice si terrà così domani in Regione alla presenza della sola Alitalia, che attualmente gestisce i collegamenti per i due principali scali italiani da Olbia. Collegamenti oggi pressochè assenti a causa dello sciopero.

