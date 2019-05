Elezioni per il rinnovo del direttivo.

Venerdì 24 maggio 2019, dalle 16 alle 20, presso la scuola media del quartiere, sita in via James Joyce, avranno luogo le elezioni per il rinnovo del direttivo del Comitato di quartiere Isticadeddu.

Tutti i cittadini maggiorenni, residenti, domiciliati o possessori di immobili e/o terreni nonché gestori di attività produttive o commerciali, nel quartiere di Isticcadeddu, sono vivamente invitati a partecipare.

