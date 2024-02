La vittoria del giovane atleta Angelo Pisanu.

Al Palaruffini di Torino, la giovane promessa del Taekwondo Terranova di Olbia Angelo Pisanu ha continuato a brillare sul tatami, aggiudicandosi una splendida medaglia di bronzo ai campionati Italiani Cadetti di Taekwondo, appena una settimana dopo aver conquistato l’oro in Austria. Angelo, che si allena sotto la guida esperta dei maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus, ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua crescita costante in questo sport.

Il cammino verso il podio non è stato facile. La competizione vedeva al via alcuni dei migliori talenti a livello nazionale, ma Pisanu ha saputo affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione, fermandosi solo in semifinale. Il bronzo conquistato oggi si aggiunge a una serie di successi che Angelo ha collezionato nel corso della sua ancora giovane carriera.

Con gli occhi già rivolti ai prossimi impegni, Angelo Pisanu e il Taekwondo Terranova continuano il loro cammino, pronti ad affrontare nuove sfide. La medaglia agli Italiani di Torino non è che un altro passo verso un futuro luminoso, con l’augurio che la determinazione e il talento di Angelo possano brillare ancora più intensamente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui