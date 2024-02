Kan Judo Olbia, Dennis Canu e Jacopo Merone alle finali nazionali

Il Kan Judo Olbia si conferma alle qualificazioni nazionali cadetti.

Ennesimo successo per gli atleti del Kan Judo Olbia, guidati dal maestro 5’dan Angelo Calvisi. Insieme a Jacopo Merone, classificato di diritto in base al ranking nazionale, per via dei risultati nelle competizioni dello scorso anno in giro per l’Italia, anche Dennis Canu accederà alle finali nazionali della categoria Cadetti A2, che si svolgerà il 24 e il 25 febbraio a Policoro, in provincia di Matera. Canu, nella prima competizione stagionale a San Nicolò d’Arcidano, ha vinto tre incontri, perdendone uno solo e conquistando la medaglia di bronzo. Canu e Merone competeranno rispettivamente nelle categorie di peso -66kg e -73kg.

Non riesce a guadagnare la finale Diego Langiu – -66kg -, che nella prima gara stagionale resta fuori dal podio.

“Siamo soddisfatti di aver centrato ancora una volta una finale nazionale. Inorgoglisce tutto il nostro movimento judoistico, più di cento tesserati, che si preparano a festeggiare i 39 anni di attività ininterrotta dal 1985 ad oggi – afferma il maestro Calvisi -. Buona la prima, ora iniziano il calendario gare regionale e quello nazionale, che vedranno impegnate le classi agonistiche in diverse manifestazioni già da fine febbraio. Cercheremo di ripetere o migliorare lo score risultati dello scorso anno, già molto positivo”.

Intanto, proseguono gli allenamenti nella storica sede di via Peru’, 3, dietro lo stadio Bruno Nespoli, con 4 turni di Judo al giorno per soddisfare le varie esigenze tecniche, sportive, agonistiche che riguardano anche i settori giovanili, allenati dai tecnici, Angelo Calvisi, Gavino Carta, Mario Fusaro, e la collaboratrice Federica Calvisi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui