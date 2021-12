Il monitoraggio Gimbe sui contagi in Sardegna.

Salgono ancora i contagi settimanali in Sardegna, secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe. Resta comunque sotto controllo la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid e in terapia intensiva. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri i nuovi casi positivi sono 250.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dall’8 al 14 dicembre rispetto a quella precedente salgono da 190 a 210. La variazione percentuale dei nuovi casi segna un +17,7%. Resta sotto la soglia la percentuale dei posti letto occupati: il monitoraggio Gimbe in Sardegna rileva un tasso di occupazione 5,5% in area medica, mentre in terapia intensiva la percentuale è al 2,9%. Ieri sull’Isola i pazienti in terapia intensiva erano 8, mentre 109 sono quelli ricoverati in area medica.

Per quanto riguarda invece i nuovi casi ogni 100mila abitanti nelle province della Sardegna, il dato più alto dell’isola si registra a Nuoro con 123, segue il Sud Sardegna con 75, Cagliari con 69, Oristano con 61 e infine Sassari con 60.

La situazione in Italia.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 8-14 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (124.568 vs 105.771) e decessi (663 vs 558). In aumento anche i casi attualmente positivi (297.394 vs 240.894), le persone in isolamento domiciliare (289.368 vs 234.040), i ricoverati con sintomi (7.163 vs 6.078) e le terapie intensive (863 vs 776) .

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 663 (+18,8%), di cui 21 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +87 (+11,2%)

Ricoverati con sintomi: +1.085 (+17,9%)

Isolamento domiciliare: +55.328 (+23,6%)

Nuovi casi: 124.568 (+17,8%)

Casi attualmente positivi: +56.500 (+23,5%)