Nuovi fondi per il polo universitario di Olbia.

Il Consorzio Polo universitario UniOlbia ha ottenuto dalla Regione Sardegna altri 400 mila euro per il suo funzionamento. La somma, stanziata dalla giunta regionale va ad aggiungersi a quella di 1 milione 300 mila euro già deliberata il 9 novembre. Complessivamente UniOlbia avrà dunque a disposizione 1 milione 700 euro.

Ora UniOlbia avvierà la sua attività, cominciata proprio con l’anno accademico 2021/2022, seguendo il piano triennale già approvato dal consiglio di amministrazione del Consorzio, che è stato fondato ed è partecipato dal Comune di Olbia, dall’Università degli Studi di Sassari, dal Cipnes Gallura, dall’Aspo, dalla Geasar, dalla Sinergest, dal Consorzio dell’area marina protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo e dall’Istituto Euromediterraneo.

Come è scritto nello statuto, UniOlbia “vuole rappresentare la struttura di riferimento per realizzare l’istituzione e la gestione, nel territorio della Gallura, di corsi di formazione universitaria e iniziative manageriali post laurea”. La mission del Consorzio – che opera senza fini di lucro – è quella di contribuire agli obiettivi generali dell’Università del XXI secolo; al centro ci sono la persona, il sapere, la società democratica.

I corsi di laurea e post laurea saranno attivati di intesa con con le Università, i dipartimenti, gli istituti, gli enti e le fondazioni, anche in base alle esigenze delle attività economiche e sociali di maggiore interesse della Gallura. In questa ottica è stato confermato l’ottimo corso di laurea in Economia del turismo, tenuto dalla Disea dell’Università di Sassari. Sempre seguendo questa filosofia, UniOlbia promuoverà nel 2022 – sempre con l’Università di Sassari come partner scientifico e in piena sinergia con il Rettore Gavino Mariotti – due nuovi corsi: uno di “Gestione dell’Ambiente Marino e Costiero” e l’altro di “Scienze Infermieristiche”; quest’ultimo con la partecipazione attiva, oltre che di Uniss, anche del Mater Olbia.

Oltre all’offerta didattica, il consorzio UniOlbia si occuperà della gestione amministrativa e tecnico-logistica degli studenti e dei docenti. La sede amministrativa sarà nell’edificio di Olbia Expo; le sedi didattiche saranno sempre a Olbia nel palazzo ex Upim e Standa di corso Umberto, nell’ex Sep, nell’aeroporto di Olbia, dove vengono attualmente ospitate, e nella sede dell’Istituto Euromediterraneo.

