Aurora Ramazzotti al nono mese: il bimbo concepito in Costa Smeralda

La Ramazzotti sta per partorire.

Aurora Ramazzotti si avvicina sempre di più al momento del parto, entrando ufficialmente nel nono mese di gravidanza. La gioiosa notizia dell’arrivo del suo bambino ha portato gioia in tutta la sua famiglia, e in particolare Michelle Hunziker sembra essere entusiasta di diventare nonna.

La sua gravidanza, avuta da Goffredo Cerza, era stata annunciata dopo le sue vacanze in Costa Smeralda. La Ramazzotti si era recata in una farmacia a Porto Cervo per comprare un test di gravidanza, accompagnata dalla mamma. Là avrebbe scoperto di essere incinta, ma ha tenuto nascosto il segreto fino al 23 settembre scorso quando ha pubblicato un video per far conoscere a tutti il lieto evento.

Ora il pancione di Aurora è molto visibile e la madre ha scherzato sui social per descrivere lo stato interessante della giovane. “Aiuto mia figlia è tutta bebè”, ha ironizzato Michelle postando la foto della Ramazzotti con un grande pancione. Il momento del parto è sempre più vicino e la 26enne ha dichiarato più volte di essere molto nervosa.

