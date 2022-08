La figlia di Michelle aveva comprato un test in Sardegna.

Aurora Ramazzotti potrebbe essere incinta. Il test di gravidanza, a quanto pare con esito positivo, comprato in Costa Smeralda con Michelle Hunziker alcune settimane fa potrebbe essere della figlia. A rivelare la presunta gravidanza della figlia della conduttrice di Striscia la Notizia è il settimanale Chi, che aveva fotografato le due donne comprare un test mentre erano in vacanza in Sardegna.

Tuttavia, ancora non ci sono conferme ufficiali, ma se presto arriveranno per la Ramazzotti si tratta del primo figlio. L’influencer si trovava infatti in vacanza con mamma Hunziker e il fidanzato Goffredo Cerza, business analyst, originario di Roma. I due hanno una love story ufficiale, come confermano numerosi scatti sui social che ritraggono la coppia felice e affiatata. Ma non è solo questo che alimenta le voci di una possibile prima gravidanza di Aurora sono le voci di un riavvicinamento di Michelle Hunziker con suo papà Eros Ramazzotti, dopo l’addio al sexy dottore di Sassari, Giovanni Angiolini.