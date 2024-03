Porta a spasso il cane con l’auto a Olbia

Camminava con la sua auto per il centro di Olbia e dal finestrino teneva il suo cane al guinzaglio, polemica in strada. Diverse segnalazioni arrivano da chi ha assistito alla scena. Un breve video mostra una Fiat Panda mentre percorre Corso Vittorio Veneto. Dal finestrino del conducente spunta il collare col cane costretto a camminare in mezzo alla strada. In sottofondo le urla di chi si lamentava col conducente senza pietà.

In tanti, tra pedoni e altri automobilisti, hanno assistito alla scena e si sono lamentati. La preoccupazione di tutti era per le condizioni del cane. Ma anche per la sicurezza stradale, con l’animale costretto a passeggiare al centro di una delle vie più trafficate di Olbia.

