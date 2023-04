Olbia, un’altra auto distrutta a pochi passi dai carabinieri

Un’altra auto distrutta a Olbia.

Con il passare delle ore crescono, a Olbia, le segnalazioni di auto danneggiate. La prima segnalazione risale a poche ore fa quando una ragazza ha lamentato di aver trovato la vettura parzialmente distrutta, in via D’Annunzio, da un conducente pirata. Ora vi è un’altra segnalazione, ma dell’autore ancora nessuna traccia.

“Anche la mia macchina era parcheggiata in quella via e mi hanno distrutto la fiancata – lamenta un residente -. Dubito fortemente che l’autore non si sia accorto di nulla”. L’episodio è avvenuto a pochi passi dal comando stazione dei carabinieri. Un importante contributo alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza.

