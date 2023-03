Olbia, centra un’auto parcheggiata e scappa: l’appello della proprietaria

L’appello di una ragazza di Olbia.

Una serata da dimenticare per una ragazza che, ieri sera, ha parcheggiato l’auto in via Gabriele D’Annunzio, a Olbia, a pochi passi dalla stazione dei carabinieri. Ignoti hanno dapprima distrutto la fiancata, forse per una distrazione, poi sono scappati.

“Se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti”, è l’appello lanciato da Monica Carta sul gruppo Olbia… Oggi Ieri Domani. Finora il responsabile non è ancora stato individuato, ma non si esclude che lo possa fare nelle prossime ore. Anche perché, nella zona, sono presenti diverse telecamere.

