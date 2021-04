L’intervento dei vigili del fuoco a Olbia.

Intorno alle 7.45 di questa mattina, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per spegnere l’incendio provocato da un’autovettura in fiamme. L’utilitaria si trovava parcheggiata in via Galvani, una delle vie più centrali e trafficate della città.

Il pronto intervento della squadra è servito a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo i cui motivi sono ancora in fase di accertamento.

