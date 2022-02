Ancora auto in fiamme in via Eleonora D’Arborea.

Ancora auto in fiamme a Olbia. L’incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte in via Eleonora D’Arborea.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha velocemente spento le fiamme limitando che il fuoco si potesse propagare alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Per le due autovetture coinvolte una Pegeaut 107 è una Fiat Panda sono ingenti i danni. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la causa dell’incendio e al momento non è esclusa una azione dolosa, sul posto presente i carabinieri e la Guardia di finanza.

Solo qualche giorno fa, sempre in via Eleonora D’Arborea erano andate in fiamme altre 2 autovetture.