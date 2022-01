L’incendio in via Eleonora d’Arborea a Olbia.

Intorno alle 2.15 in via Eleonora d’Arborea a Olbia sono andate a fuoco 2 autovetture. Tanta paura tra i residenti per le alte fiamme sprigionatesi. I vigili del fuoco cittadini sono arrivati subito sul posto e le hanno estinte anche grazie al supporto dell’auto botte.