L’incidente intorno alle 17 e 15.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 e 15 sulla statale 127 tra Calangianus e Telti. Per cause da accertare un’autovettura è uscita fuori strada, procurando ferite al conducente che è stato trasportato all’ospedale di Tempio in codice giallo dal personale del 118.

Presenti anche i Vigili del fuoco di Tempio che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto per poi bonificare l’area dell’incidente. Sul posto anche I carabinieri.