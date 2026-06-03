Auto finisce contro ostacolo dentro una buca a Olbia

L’incidente con un’auto a Olbia.

Un incidente si è verificato a Olbia, nella zona dell’incrocio tra via Tiepolo e via Fidia, dove un’auto è finita contro un ostacolo fisso presente all’interno di una buca stradale, un blocchetto che si trovava lungo il tratto interessato. Il mezzo ha impattato contro l’elemento presente sulla carreggiata, con un urto che ha provocato un forte rumore avvertito anche da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. L’episodio ha destato momenti di apprensione tra i presenti, sebbene non si siano registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni della strada e dell’ostacolo segnalato. Le operazioni si sono concentrate sulla ricostruzione dell’esatta traiettoria del mezzo e sulla natura del punto di impatto. L’area è stata temporaneamente monitorata per consentire lo svolgimento delle verifiche e garantire la sicurezza della circolazione. L’episodio non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte, ma ha attirato l’attenzione dei residenti per la dinamica dell’urto e per la presenza della buca stradale nel tratto interessato.

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