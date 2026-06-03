Avis Padru, organizzata una nuova raccolta sangue

La raccolta sangue dell’Avis Padru.

È in programma per sabato 6 giugno una giornata dedicata alla raccolta di sangue organizzata dalla sezione comunale Avis Padru, che si svolgerà negli spazi del centro culturale di via Roma. L’iniziativa vedrà la presenza dell’autoemoteca del centro trasfusionale e dei volontari dell’associazione, operativi dalle ore 8 alle 12 per accogliere i donatori.

Possono aderire alla donazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con un peso minimo di 50 chilogrammi e in condizioni di buona salute. È inoltre richiesto il possesso della tessera sanitaria al momento dell’accesso. L’appuntamento rientra nelle attività periodiche promosse sul territorio per sostenere le scorte di sangue e favorire la partecipazione dei cittadini. La sezione invita inoltre la popolazione a prenotare per facilitare l’organizzazione e garantire un flusso ordinato durante la mattinata di raccolta sangue.

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