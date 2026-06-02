Incidente all’incrocio di Olbia, violento scontro tra moto e auto

L’incidente nell’incrocio di Olbia.

L’incrocio tra via Piemonte e via Umbria, nella città di Olbia, è stato teatro dell’ennesimo incidente stradale avvenuto oggi, 2 giugno, che ha visto coinvolti una moto e un’auto.

La dinamica del fatto, secondo quanto ricostruito, parrebbe riconducibile alla mancata osservanza della segnaletica da parte del conducente delle due ruote, il quale avrebbe omesso di concedere la dovuta precedenza all’auto in transito. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale olbiese, che si sono occupati di effettuare i rilievi tecnici necessari e di gestire la viabilità per stabilire l’esatta condotta dei conducenti.

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