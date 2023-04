Viddalba, l’auto prende fuoco vicino il residence: scatta l’allarme

Allarme per l’incendio di un’auto a Viddalba.

Attimi di grande paura, la scorsa notte, a Viddalba. Intorno alle 4, per cause in fase di accertamento, un incendio scoppiato all’interno del parcheggio di un residence ha distrutto un’auto nelle vicinanze, lambendo l’ingresso di un’abitazione adiacente.

Sul posto, in via dell’Indipendenza, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio Pausania. Grazie alla tempestiva reazione dell’ operativa, la squadra è riuscita a domare le fiamme e contemporaneamente a garantire l’incolumità della zona circostante. Per verificare la situazione e procedere alle indagini necessarie, sono stati chiamati a intervenire anche i carabinieri di Valledoria.

