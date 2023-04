L’addio a Neno Pedrini a La Maddalena.

Neno Pedrini era un uomo simbolo per la sua dedizione allo sport e per la sua personalità altruista ed empatica. Non solo ha contribuito a far crescere la pallavolo a La Maddalena, ma ha anche fatto molto per le nuove generazioni, sostituendosi ai genitori in difficoltà e aiutando i giovani atleti a sviluppare il loro potenziale, sia a livello sportivo che personale.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita delle persone che lo conoscevano, ma il suo ricordo e il suo esempio continueranno a vivere attraverso l’impronta che ha lasciato nella sua comunità e nell’affetto dei suoi cari e amici. “Neno era un campione. Lo era nello sport, in campo, nella squadra quasi tutta maddalenina che arrivò fino alla serie B, e da allenatore, con le sue ragazze vice campionesse regionali. Ma lo era nella vita di tutti i giorni, sempre, ed ancor più nell’ultimo periodo .Quando, già colpito dal male che ce lo ha portato via, continuava con uno spirito eccezionale ad allietare le nostre giornate social con allegria, con le sue ricette, con le sue “tamante”, tutti i giorni e più volte al giorno”, lo ricorda un conoscente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui