Aumenta il costo delle auto a noleggio a Olbia.

Anche in Gallura crescono i prezzi per noleggiare un’auto e a Olbia sono i più alti. Lo aveva sottolineato già l’Osservatorio Federconsumatori, che ha rilevato un rincaro del +67% rispetto al 2021. Per affittare una macchina di piccole dimensioni una settimana nella città gallurese molti vacanzieri sono costretti a sborsare, a cavallo tra giugno e luglio, intorno ai 650 euro, ovvero quasi quanto una casa in affitto.

Prezzi che salgono e più di 750 euro per una vacanza di 7 giorni a Ferragosto, sempre per un’auto di piccole dimensioni. Spese che si aggiungono a quelli da sostenere per il trasporto aereo e navale, i cui costi hanno subìto dei bruschi rincari. “E’ già da alcuni anni che stiamo assistendo a questo fenomeno – dichiara il presidente di Federconsumatori Sardegna, Andrea Pusceddu -, perché sono aumenti ingiustificabili anche se dovuti alla crescita della domanda di auto da parte di chi viene in Sardegna. Questo perché c’è una carenza nei trasporti pubblici e ciò fa sì che noleggiare un’auto nella nostra regione costa di più rispetto ad altre località”.

Cosa fare per spendere meno.

Per noleggiare un’auto e spendere meno è possibile confrontare le compagnie per trovare il prezzo più economico. L’altro consiglio è quello di fare l’acquisto online anziché in filiale. Un altro espediente è quello di controllare la politica del carburante. La più conveniente è “pieno per pieno”, ritirando l’auto con il serbatoio pieno e consegnandola allo stesso stato. E’ utile cercare contratti che prevedono il rifornimento prima della consegna per evitare che le aziende applichino costi troppo alti. Un altro consiglio è quello di controllare la copertura assicurativa, evitando quelle con troppe polizze applicate.