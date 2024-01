Auto prende fuoco sulla statale 127 a Olbia

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina intorno alle 6:45 per un’auto che ha preso fuoco in corsa. Il mezzo, in transito sulla statale 127 all’altezza del distributore di carburanti, ha cominciato a prendere fuoco mentre era in marcia.

Il conducente si è subito accostato a bordo strada e chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Olbia. L’incendio per strada alle prime luci dell’alba ha creato rallentamenti alla circolazione ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

