Scoppia un incendio in una casa a Olbia, proprietario al pronto soccorso

L’incendio è scoppiato alle 18 in via Leonardo Da Vinci, a Olbia.

Scoppia un incendio in un appartamento a Olbia. Il 30 gennaio, alle 18, da un’abitazione in via Leonardo Da Vinci usciva del fumo denso e nero. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia, che hanno prontamente spento le fiamme.

All’interno dell’abitazione c’era una persona, il proprietario della casa, che è stato portato fuori e soccorso dal 118. Le fiamme hanno interessato principalmente l’ingresso della casa e conseguentemente invaso l’intero appartamento con del fumo acre. Sulle cause sono in corso gli accertamenti dai carabinieri di Olbia

