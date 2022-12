Scontro fra due auto a Olbia.

Incidente stradale in via Antelami a Olbia. Poco dopo le 10:30, per cause in fase di accertamenti, due auto si sono scontrate sull’incrocio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i sanitari del 118. Una persona è stata trasportato in ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui