Autocarro carico di fieno si blocca in galleria, intervengono i vigili del fuoco

L’intervento questa mattina.

Poco dopo le 8 della mattinata odierna, una squadra dei vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta nella galleria “Mughina”, nella circonvallazione del capoluogo nuorese per la rimozione di un ostacolo al traffico.

Mentre percorreva il tratto interno della galleria, un autocarro carico di fieno è restato bloccato riportando il cedimento dell’asse posteriore. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta prontamente per rimuovere il mezzo.

Per le operazioni la galleria è interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia al fine di consentire la rimozione in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di stato.

