Autovelox in Sardegna, i controlli sulle strade dell’isola

I controlli autovelox in Sardegna.

Proseguono i controlli della polizia di Stato contro l’eccesso di velocità in Sardegna. Questa settimana sono previsti diversi autovelox nelle principali arterie stradali.

Oggi sono previsti controlli sulla strada statale Carlo Felice in provincia di Cagliari e sulla 131 Dcn in provincia di Nuoro. Domani, invece, sono previsti controlli sulla strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Sassari e sulla 131 Dcn del nuorese.

Giovedì i controlli riguarderanno la strada statale 131 Dcn in provincia di Nuoro e la strada statale 729, Sassari-Olbia. Venerdì, invece, i controlli riguarderanno solo la 131 Carlo Felice del cagliaritano.

Molto più ampio il dispiegamento previsto per sabato, che riguarderà la strada statale 125 Orientale Sarda del nuorese, la strada statale 131 delle province di Oristano, Sassari e Nuoro, così come la 131 Dcn in provincia di Sassari e Nuoro. Controlli sono previsti anche sulla strada statale 729 Sassari-Olbia. Infine domenica controlli sulla 131 Carlo Felice di Oristano e 131 dcn di Nuoro.