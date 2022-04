Il sequestro di ricci a Trinità d’Agultu.

Sorpresi e multati 3 pescatori di frodo che, nei giorni scorsi, avevano prelevato oltre 4mila ricci nelle acque di Trinità d’Agultu. Gli uomini della locale stazione del Corpo forestale da settimane erano a caccia degli abusivi.

La settimana scorsa, gli agenti erano riusciti ad intercettare i pescatori, che alla loro vista hanno tentato di disfarsi dei ricci, che sono stati sequestrati e riversati in mare. Sequestrata anche l’attrezzatura da sub, bombole, coppi e ganci di raccolta, e un vasetto di polpa di ricci già confezionato e pronto ad essere venduto. Per tutti e 3 la multa è stata di 1.000 euro.