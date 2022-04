La pubblicità online per le agenzie immobiliari.

Diventa social media manager a soli 18 anni e crea la sua agenzia di marketing, Boom Profit Consulting. Uno studente del Deffenu di Olbia, Matteo Orgiu, dopo aver investito 2 anni in formazione sul mondo dei social e aver creato il suo primo store online rivolto a clienti di tutta Italia, fonda la sua agenzia e il suo protocollo personale dedicato ai titolari delle agenzie immobiliari chiamato SISTEMAAGENTI.

La sua attività, basata su come portare traffico, interesse e clienti tramite la pubblicità sui social media, è rivolta a quelle aziende che vogliono incrementare la propria presenza online. “Dopo aver preparato il tutto per poter partire con la mia agenzia – spiega Matteo -, ho individuato un mercato al quale offrire i miei servizi, ovvero le agenzie immobiliari. Si tratta di persone che già svolgono questo tipo di attività e che già erano all’interno di questo mercato. Successivamente, ho dovuto formare un team, che attualmente conta 2 venditori che lavorano a provvigione”.

Attraverso canali come Facebook, Google Advertising, l’agenzia Boom Profit Consulting cura la pubblicità online. “La scelta di indirizzarmi verso questo servizio – prosegue -, è perché spesso i clienti delle aziende prima di presentarsi in maniera fisica, chiedono informazioni online. Grazie al web advertising, garantiamo loro centinaia di contatti interessati ad un determinato servizio ogni mese. Affianchiamo e seguiamo i nostri clienti nella realizzazione della comunicazione, che si basa sulla gestione dei social e dei copywriting realizzati da noi per il loro target. Un percorso a 360 gradi che porta i titolari di attività a riprendere in mano un mercato e diventarne il leader della loro nicchia in quella determinata città”.

Dopo aver lavorato con decine di agenzie immobiliari, gestendo loro la pubblicità, creando un percorso personalizzato one to one con loro settimanalmente, Matteo Orgiu e il suo team è riuscito a portare ad ognuno dei clienti dalle 30 alle 100 nuove notizie vergini ed esclusive ogni mese, di venditori motivati e disposti a vendere il proprio immobile. “Facendo una media riusciamo a garantire 4 nuovi immobili acquisiti nei primi 30 giorni di servizio, facendo ottenere provvigioni alle agenzie dai 4.000 ai 15.000 euro – dichiara -. Lavoriamo con qualunque impresa fisica che necessita degli esperti per la gestione del marketing della loro attività , aiutiamo loro ad essere presenti online, posizionandosi in maniera perfetta rispetto ai competitors della stessa città/zona”.

“L’esperienza che ci ha portato a questo tipo di risultati per i nostri clienti ci permette di realizzare un piano di marketing base a 197 euro e una consulenza con noi – prosegue – escludendo il servizio mensile one to one con me e un nostro esperto che si occupa della pubblicità, il percorso ti permetterà di mettere il turbo alla tua attività, massimizzare i profitti e rafforzare il brand”.

Dopo il successo con le agenzie immobiliari, Matteo Orgiu e il suo team hanno deciso di aprire ad altri target e cercare nuovi collaboratori. ”Ci stiamo allargando riuscendo ad aiutare molte più attività come: dentisti , concessionari, autonoleggi , servizi di finanziamento e molto altre attività, ad ottenere nuovi clienti, ad espandersi e farsi conoscere in tutto il territorio tramite il mio servizio di affiancamento”, aggiunge. “Per poter collaborare con noi si dovrà passare una selezione per verificare se ci sono le caratteristiche ideali per collaborare in team e cerchiamo persone che possano raggiungere un obiettivo”.