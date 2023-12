Ventenne di Olbia accusato di violenza sessuale sulla ex fidanzatina

Il ventenne di Olbia aveva una relazione con la ragazza minorenne.

Un ventenne di Olbia dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzatina. La ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, soffriva di disturbi psichici.

Secondo la pubblica accusa, lui l’avrebbe costretta con la forza a consumare un rapporto sessuale. Lei nel mentre lei scalciava e si dimenava, cercando di colpirlo per liberarsi dalla sua presa. Nonostante ciò, il ragazzo sarebbe riuscito a bloccarla e abusare di lei. Come si legge su La Nuova Sardegna, la ragazza verrà sottoposta a perizia psichiatrica. Questo è necessario per poter verificare la sua capacità di testimoniare in modo fedele alla realtà quanto successo. Se il referto del perito accertasse la capacità di testimoniare della ragazza, la giovane verrebbe chiamata a testimoniare in un ambiente protetto. Sarebbe, inoltre, assistita da uno psicologo.

Dopo la perizia e la testimonianza della ragazza, sarà il Gup a decidere su una eventuale sentenza di non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio del ventenne. Il caso si inserisce nell’ambito del dibattito sulla volenza sulle donne, che nelle ultime settimane ha riempito le pagine di cronaca nera dei giornali, anche in Sardegna.

