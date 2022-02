Incidente frontale nella notte.

Tragico incidente nella notte a Badesi. A perdere la vita tra le lamiere della sua auto, un pick-up Suzuki, è stato Giovanni Michele Linaldeddu, 67enne titolare del ristorante Da Michele sul lungomare dell’Isola Rossa, nel comune di Trinità d’Agultu. L’uomo è morto prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Michele Linaldeddu, di origine trinataiese, era un ristoratore di lungo corso con il suo locale sul lungomare dell’Isola Rossa, risiedeva a Castelsardo con la famiglia, dove stava tornando.

L’auto dei ragazzi, tre giovani tra i diciasette e vent’anni di Viddalba, si è ribaltata, finendo in una vigna oltre la cunetta a bordo strada, due di loro sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto, uno nel posto guida e l’altro con le gambe sotto la cappotta dell’auto. L’intervento dei vigili del fuoco di Tempio per estrarli è stato lungo e difficile. Dopo essere stati estratti sono stati affidati alle cure del 118 per traumi da schiacciamento.

L’incidente è avvenuto alle 23 e 30 circa lungo la strada provinciale 90, in territorio di Badesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Linaldeddu avrebbe perso il controllo dall’auto, invadendo la corsia opposta, sulla quale viaggiavano i tre giovani di Viddalba, avendo così un impatto frontale tra le due vetture. I veicoli sono stati posti sotto sequestro e la strada e rimasta chiusa dino alle 2:30 del mattino per le operazioni di recupero e di rilievo.